Der 61-jährige Motorradfahrer fuhr von Pontresina kommend über die Berninastrasse H29 in Richtung Berninapass. Gegen 12.30 Uhr, kurz vor der Ausfahrt zum Camping Morteratsch, geriet er Richtung Gegenfahrbahn. Gleichzeitig fuhr in die Gegenrichtung die 23-jährige Automobilistin und es kam zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Töfffahrer kam zu Fall und rutschte über die eigene Fahrbahn zur rechtsseitigen Leitplanke. Die beiden Lenker blieben unverletzt. Die 86-jährige Mitfahrerin der Automobilistin verletzte sich bei diesem heftigen Aufprall mittelschwer und wurde durch ein Team der Rettung Oberengadin betreut. Diese überführten die Verletzte ins Spital nach Samedan. Für die Fahrbahnreinigung standen Mitarbeitende des Tiefbauamtes im Einsatz. Die Unfallfahrzeuge mussten aufgeladen und abtransportiert werden. Bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle wurde der Fahrzeugverkehr während rund eineinhalb Stunden einspurig am Ereignisort vorbeigeführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.

Mitteilung Kantonspolizei Graubünden