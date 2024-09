Nach einem heftigen Regenschauer konnte der Start wie geplant um 10.00 Uhr in Maloja erfolgen und der Regen hielt sich auch während des gesamten Rennens zurück. Nach dem Start führte die Strecke für die rund 150 Läuferinnen und Läufer über den Forstweg Richtung Isola und weiter nach Sils. Bei der Verpflegungsstelle in Sils Baselgia erschienen Matteo Pasini aus Italien und Curdin Räz aus Sils alleine an der Spitze. Der drittklassierte Brite Louis Waterman-Evans passierte die Verpflegungsstelle bereits mit grossem Rückstand. Pasini und Räz gaben den Vorsprung nicht mehr ab und im Sprint setzte sich Curdin Räz gegen Matteo Pasini durch und holte sich wie im Vorjahr den Sieg. Bei den Frauen feierte Vorjahressiegerin Flurina Eicholzer aus Zernez einen klaren Start-Ziel-Sieg. In Sils lief sie als erste Läuferin knapp hinter den Männern und konnte im Aufstieg nach Grevasalvas sogar zu den beiden Männern aufschliessen. In der Zweierstafette siegten die Italiener Matteo Deghi und Alfredo Gossi knapp vor den Brüdern Davide und Dario Pedroni vom Skiclub Maloja. Dritte wurden Jeniffer Egger und Irene Cadurisch, ebenfalls vom Skiclub Maloja.