Klosterleben: Von Starbucks bis Schusterahle

Am Samstag wurden im Klostermuseum St. Johann in Müstair die Sonderausstellungen «In Persona» und «Bun Viadi» eröffnet. Beide Ausstellungen wurden im Rahmen der Europäischen Denkmaltage organisiert, welche am Wochenende stattfanden.