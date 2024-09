«Creer ün format per chanter, s’inscuntrer e fer experienzas musicalas.» Cun quels pleds vaiva Curdin Lansel circumscrit in ün’intervista d’avaunt ün’eivna l’idea ch’el ho concepieu ed organiso in fuorma dal prüm «Inscunter da chaunt a Zuoz». Quel inscunter es sto quista fin d’eivna da venderdi fin dumengia ed ho do vita illas giassas da Zuoz.





Tuot las occurrenzas haun gieu lö illa baselgia San Luzi a Zuoz. E tenor ils organisatuors s’haun partecipedas passa 100 persunas a la granda part da las occurrenzas dal prüm «Inscunter da chaunt a Zuoz». Impustüt il venderdi saira, al concert dal cor da duonnas «Viva Voice» da Segl – cun partecipaziun da surpraisa dal Cor viril Guardaval – es la baselgia da San Luzi steda bain implida.





Düraunt ils trais dis dal «Inscunter da chaunt a Zuoz» ho que do concerts, scolaziun da vusch, referats e discussiuns. I’l center es steda traunter oter la dumanda, che effet cha la musica po avair sün l’umaun, sün quel chi fo o percepescha la musica. (fmr/dat)