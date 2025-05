Be in Engiadina sun gnüts inoltrats raduond 250 texts. Las differentas giurias han uossa let e güdichà ils texts.





Daspö passa 25 ons organisescha la Lia Rumantscha la concurrenza da scriver ed animescha uschè ad uffants e giuvenils fin 25 ons da scriver rumantsch. Dürant las ultimas eivnas han las trais giurias regiunalas tschernü ils meglders texts in quatter differentas categorias. Pella premiaziun s’inscuntran las partecipantas ed ils partecipants da tuot las regiuns virtualmaing. Las giurias preschaintan las victuras ed ils victurs e laschan preleger da mincha regiun ün text victur. Quista premiaziun virtuala ha lö in marcurdi, ils 4 da gün, da las 10.15 a las 11.00. La surdatta dal premi in Engiadina ha lura lö al medem di, davomezdi a las 17.00, i’l Chastè Planta-Wildenberg a Zernez. Dürant quist’occurrenza prelegian las giurias las laudatios per las victuras ed ils victurs, chi survegnan finalmaing eir ün premi in fuorma da raps ed ün regal da la Lia Rumantscha.





Daspö blers ons collavurescha la Lia Rumantscha eir cul comitè d’organisaziun dals Dis da litteratura, chi han lö quist on als 1. e 2 november illa Postremise a Cuoira. La prelecziun dals texts da Pledpierla sun previs per sonda, ils 1. november. Sco chi vain scrit in üna comunicaziun a las medias haja la Lia Rumantscha grond plaschair da pudair spordscher a la nouva generaziun d’auturas ed auturs üna gronda tribüna ed ün auditori interessà. (cdm/pl)