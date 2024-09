Am Anfang waren die Schmiede und die Schlosserei. Dann kam die erste Autogarage mit Reparaturwerkstatt und Tankstelle hinzu. Später der Autohan­del und die Immobilien. Heute besteht das familiengeführte KMU aus den Bereichen Auto Pfister, Metallbau und Pfister Immobilien. 100 Jahre sind seit der Gründung durch Hermann Pfister-Gisler vergangen. Eine lange Zeit, in der vieles passiert und der technische Wandel unübersehbar ist. Wurde zu Gründungszeiten das Eisen im Feuer bearbeitet, sorgt heute die CNC-Ma­schine für grösste Präzision. Und aus dem Automechaniker ist der Automobil-Mechatroniker geworden, welcher sich auch in die komplexe Elektro­nik eines Autos einlesen können muss. Wer mit seiner Firma 100 Jahre am Markt bestehen kann, hat sicher vieles richtig gemacht. Was aber macht ein erfolgreiches Unternehmen aus? Wie wichtig sind die Mitarbeitenden und wie geht man mit dem Problem des Fachkräftemangels um? Was hat das Unternehmen zu dem gemacht, was es ist, und wie sieht die Zukunft für die verschiedenen Bereiche aus? Die EP/PL hat Urs, Cinzia und Curdin Pfister von der dritten und der vierten Generation zu einem Gespräch in Samedan getroffen. Das ganze Interview gibt es in der EP/PL vom 17. September zu lesen.



Foto: z. Vfg