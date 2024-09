Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr der 67-jährige italienische Personenwagenlenker am Freitag kurz vor 14.30 Uhr von Brusio kommend auf der Hauptstrasse H29 in Richtung Italien. Eingangs Campocologno geriet er aus bis dato nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Geländer, welches das Areal eines Geschäftes von der Strasse abtrennt. Im Anschluss kollidierte er mit einem auf dem Areal abgestellten Fahrzeug, welches einige Meter zurückgeschoben wurde. Das zurückgeschobene Auto kollidierte abschliessend mit einem weiteren abgestellten Personenwagen. Am Fahrzeug des 67-Jährigen entstand Totalschaden. Auch an den beiden geparkten Autos entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall geführt haben.



Medienmitteilung Kantonspolizei Graubünden