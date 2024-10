Dasper la plazza da ballapè es parcà ün char. Aint il char as rechatta ün grond butschin d’arom. I savura dad öla da günaiver. Reto Gabriel lascha güsta oura ün liquid our d’üna spina. Quai es ün’öla eterica prodota sül lö. Fatta è’laour da manzinas da la Val S-charl. Reto Gabriel fa part dal proget «destillar ölas etericas» da l’Unesco Biosfera Engiadina Val Müstair.





Eir Tina Roner es pro’l char e declera in üna tenda cun üna maisa e bancs güsta a la quarta classa primara da Scuol che manzina chi’d es sülla maisa. Las scolaras e’ls scolars survegnan ün’invista in destillar ölas etericas. Els vegnan a savair daplü dals bös-chs indigens ed imprendan daplü da la natüra.





Ün prodot regiunal

Tina Roner declera che chi capita dürant il proget: «No destillain quia manzinas da günaiver per far ölas etericas da günaiver ed in november destillaina eir amo il dschember». Il böt saja da prodüer savuns da la Val S-charl. «La Unesco Biosfera Engiadina Val Müstair less avair ün prodot regiunal, ün prodot chi vain vendü in nossa regiun», disch ella.





Üna part da las ölas vegnan dovradas per prodüer trais differents savuns: savun cun öla da günaiver, savun cun öla da dschember e savun cun barba d’boc. Ün oter böt es l’educaziun da l’ambaint per classas da scoula. Scolaras e scolars van aint il god e taglian oura ils frus-chers da günaiver. Cun quai promouvan els eir la biodiversità. Plü tard pon ils uffants esser pro pro’l destillar las ölas.





Ün proget chi cuntinua

Il proget dess cuntinuart. « No lain dafatta far daplüs progets cun destillar plantas pervi chi’d es ün fich bel proget », disch Tina Roner. Il team dal proget ha amo prunas d’ ideas sco chi’s pudess schlargiar quist proget i’l futur uschea cha amo daplü scolaras e scolars possan imprender alch.



autur: Simon Camastral





Sonda, als 5 october, da las 15.30 fin a las 16.30 sun tuots invidats da visitar l’evenimaint da destillar ölas etericas a Gurlaina,Scuol. Chi chi less po eir maschdar ün balsam o far ün spray da savur.