Opern Campus 3303: Wo Stimmen zu Rollen werden

Um heute auf den Opernbühnen zu reüssieren, braucht es nicht nur eine starke Stimme, sondern auch schauspielerisches Talent. So feilen aktuell in Silvaplana zwölf junge Operntalente unter der Leitung renommierter Dozenten beim Opern Campus 3303 an ihrer Gesangstechnik und Bühnenpräsenz.