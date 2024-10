Auf Einladung des Tiefbauamtes trafen sich vergangene Woche mehr als 30 Personen zum ersten Werkstattgespräch in St. Moritz. Ziel dieses Gesprächs war es, Erfahrungen, Bedürfnisse und Ideen der verschiedenen Organisationen und ihrer Mitarbeitenden im Zusammenhang mit der Kommuni­kation im Fall von Strassensperrungen aufzunehmen. Die wertvollen und konstruktiven Beiträge aus der Gesprächsrunde dienen dem Tiefbauamt dazu, künftige Informationsleistungen im Sinne der Strassennutzerinnen und -nutzer sowie der Gemeinden, Organisationen und Unternehmen der Region zu verbessern.





Das erste Werkstattgespräch verlief in einer offenen und konstruktiven Atmosphäre und es wurden zahlreiche Bedürfnisse und Ideen gesammelt. In einer detaillierten Information werden die Interessensgruppen und die Expo­nenten aus der Politik über die Kommunikation und Signalisation im Hinblick auf die Wintersaison informiert und können sich dazu äussern. In der zweiten Novemberhälfte findet dazu ein zweites Werkstattgespräch statt. Vor dem Beginn der Wintersaison werden die Neuerungen dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt. Im August 2024 wurde bereits der Internetdienst strassen.gr.ch erneuert. Die Plattform wird auch in Zukunft den primären Kanal zur Kommunikation in Bezug auf den Strassenzustand darstellen. Vor dem kommenden Winter wird zudem in Teilen des Oberengadins eine neue Generation von Verkehrssignalen installiert. Mit den Erfahrungen aus der Pilotregion Oberengadin sollen die Neuerungen in der Signalisation anschliessend schrittweise im gesamten Kanton ausgerollt werden. (staka)