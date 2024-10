Führungskonzept wird weiterhin die moderne Deklination der Funktion des Hospiz sein, wofür das Kulm in der Vergangenheit diente. Kein unnötiger Luxus, sondern eine konkrete, einheimische, ein bisschen italienische Gastfreundschaft mit besonderem Blick an Sportler aller Art: Eine Swiss Lodge, welche mit den anderen Häuser der Gruppe (Ospizio Bernina und Chalet Speciale in Celerina) in enger Verbundenheit arbeiten wird. Die künftige Pächterin will dazu die öffentlichen Räume des Anwesens als Treffpunkt für Künstler, die den Bergen und insbesondere das Engadin lieben, anbieten. (Einges.)