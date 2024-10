Beim Wettkampf am Samstag über die HS 140 sowie die zu bewältigenden zehn Kilometer auf Rollski klassierte sich Zarucchi bei der Elite auf den guten 25. Rang.





«Es war ein sehr erfreuliches Wochenende. Ich konnte im Wettkampf meinen besten Sprung zeigen und mit 110 Metern auf Platz 29 ins Rennen starten.» Aus der Welle gelang dem 21-Jährigen die Aufholjagd. Er konnte bis auf den 15. Rang vorstossen, was in der Endabrechnung den 25. Platz bedeutete. Mit der elftschnellsten Laufzeit konnte Zarucchi einmal mehr seine läuferischen Qualitäten unter Beweis stellen.





Am zweiten Wettkampftag kam er beim Mixed-Team mit seinem niederländischen Kollegen zum Einsatz. Und auch an diesem Wettkampf über die HS 100 im Teamsprint-Format gelangen dem Oberengadiner gute Sprünge sowie eine starke, läuferische Leistung mit der zehntschnellsten Laufzeit. Für das Schweiz-Holländische Duo resultierte der 13. Schlussrang.





«Alles in allem ist es für mich ein guter Start in die neue Saison und sicher ein Schritt in die richtige Richtung gewesen», freut sich Nico Zarucchi. In den kommenden Wochen holt er sich noch den Feinschliff, um für die bevorstehenden Wettkämpfe auf weissem Untergrund bereit zu sein. «Es warten noch einige Leistungstests und Schneekilometer auf mich, um im Dezember dann bestens auf die Wettkämpfe vorbereitet zu sein.» Vom 13. bis 15. Dezember kommt Nico Zarucchi beim Continental Cup in Kuusamo zum Einsatz und versucht, den Schwung aus Deutschland mit nach Finnland zu nehmen.



Autorin: Fabiana Wieser, Fotos: Jan Simon Schäfer