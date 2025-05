Nach dem sensationellen Aufstieg in die B-Promotion – der höchsten Juniorenliga im Breitenfussball – war die Spannung gross: Wie würde sich das Team des FC Celerina in der neuen Spielklasse behaupten? Nach einem Auftaktsieg und einer knappen Niederlage gegen Chur 97 stand das zweite Heimspiel der Saison an. Gegner war der SC Brühl SG, gespielt wurde auf dem Kunstrasen von Promulins in Samedan.





Celerina startete engagiert und übernahm von Beginn an die Kontrolle. Bereits früh fiel das 1:0 und auch danach blieb das Heimteam spielbestimmend. In der 37. Minute gelang das 2:0 – alles lief nach Plan. Kurz vor der Pause jedoch nutzte Brühl eine Unkonzentriertheit in der Hintermannschaft und verkürzte auf 2:1. Tore kurz vor dem Pausenpfiff sind besonders ärgerlich, doch Celerina hatte eine Antwort parat: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte vollendete Cristiano Rodrigues seinen lupenreinen Hattrick zum 3:1 – ein wichtiger Treffer für die Moral.





Nach dem Seitenwechsel fand Celerina nicht mehr so gut ins Spiel. Die Partie wurde ausgeglichener und in der 53. Minute traf Brühl zum erneuten Anschluss. Nur eine Minute später kam ein Brühler im Strafraum zu Fall, der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter und zeigte Gelb – was bei den Junioren eine Zehn-Minuten-Strafe bedeutet. Der Strafstoss wurde verwandelt, Celerina musste beim Stand von 3:3 in Unterzahl weiterspielen.





Brühl drängte auf den Führungstreffer, während Celerina den Punkt sichern wollte. In der 80. Minute dann der Wendepunkt: Leonardo Stepanovic wurde mit einem langen Pass lanciert, setzte sich im Laufduell durch und schob überlegt am zweiten Pfosten zum 4:3 ein. Die Erleichterung auf und neben dem Platz war spürbar. In der Schlussminute gelang Celerina wieder durch Leonardo mit einem weiteren Konter sogar noch das 5:3 – der Schlusspunkt einer intensiven Partie.





Nach drei Spielen liegt Celerina im Tabellenmittelfeld – mit einem Spiel weniger als viele der Konkurrenten. Der Sieg gegen Brühl war verdient, auch wenn er härter erkämpft werden musste, als zunächst gedacht. (Einges.)