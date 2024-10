Die U-15 Top Hockey Grischun Sud hat die letzte Partie am 28. September ausgetragen und liegt mit deutlichem Spielrückstand nach drei Siegen gegen Kloten, Chur und Winterthur sowie einer Niederlage gegen Bülach im Mittelfeld. Das nächste Spiel absolvieren die jungen Engadiner an diesem Samstag um 12.15 Uhr in Scuol gegen die SC Rapperswil Jona Lakers. Bei den U15 A setzte es im Startspiel für HGS beim Glarner EC eine 0:11 Niederlage ab. Das erste Heimspiel absolviert HGS ebenfalls diesen Samstag um 11.00 Uhr in Le Prese gegen Pikes Oberthurgau.



Auch in den anderen Klassen wurden bedingt durch die Herbstferien nur wenige Spiele ausgetragen.

Ihren zweiten Einsatz hatte die U20 von Hockey Grischun Sud (HGS) am späten Sonntagnachmittag auf der St. Moritzer Ludains. Ein hartnäckiger EHC Winterthur wurde dabei mit 6:1 Toren klar besiegt. Die Tore für die überlegenen Engadiner erzielten Gian-Luca Niggli (3), Mattia Cadisch (2) und Livio Beck. HGS liegt nach zwei Runden punktgleich mit dem EHC Wetzikon an der Spitze. Die Rangliste hat allerdings noch wenig Aussagekraft.





Bei der U17 A holte sich HGS im zweiten Spiel den zweiten Kantersieg. Nach dem 15:2-Startsieg gegen Weinfelden wurde diesmal auswärts der EV Dielsdorf-Niederhasli mit 10:3 Toren besiegt. In der anderen Gruppe hat HGS Poschiavo bisher drei Kanterniederlagen erlitten: Gegen Wetzikon (1:12), Prättigau-Herrschaft (0:7) und die ZSC Lions (2:10).





Die U13 Top von Hockey Grischun Sud hat nach der Niederlage in Chur das erste Heimspiel gegen die Rapperswil Jona Lakers in Scuol mit 9:7 Toren gewonnen. In der U13-A-Klasse siegte HGS Samedan mit dem ausserge­wöhn­lichen Skore von 15:10 beim HC Davos. HGS Engiadina unterlag zu Hause dem EHC Chur mit 3:4. HGS Poschiavo stand in dieser U-13-Klasse noch nicht im Einsatz. (skr)