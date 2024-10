Der Michelin-Stern steht als Symbol für die stetige Innovation, kompromisslose Qualität und erstklassigen Service. Unter der Leitung von Küchenchef Leopold Ott bleibt das Cà d’Oro somit ein wichtiger Akteur in der gehobenen Gastronomie. Der Michelin-Stern würdigt die kontinuierliche Arbeit des gesamten Teams, das stets höchste Qualität anstrebt und den Gästen ein anspruchsvolles kulinarisches Erlebnis bietet. «Wir sind überaus stolz und glücklich, zum zweiten Mal in Folge mit diesem prestigeträchtigen Michelin-Stern geehrt zu werden», erklärte Küchenchef Leopold Ott. «Diese Auszeichnung ist ein wahres Zeugnis der Kreativität, Hingabe und Präzision, die unser gesamtes Team täglich antreibt. Erneut in diesem Rahmen anerkannt zu werden, ist nicht nur eine grosse Ehre, sondern bestätigt auch unser Engagement für kulinarische Exzellenz. Wir sind stolz darauf, aktiv zum Ruf von St. Moritz als erstklassige Gourmet-Destination beizutragen.»





Das Cà d’Oro Team bereitet sich aktuell auf die kommende Wintersaison vor. Das Gourmet-Restaurant öffnet seine Türen für die Wintersaison am 14. Dezember und bis zum 29. März 2025. Das Grand Hotel des Bains Kempinski St. Moritz empfängt seine Gäste bereits ab dem 6. Dezember bis zum 29. März 2025. (pd)