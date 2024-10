«Es fehlt die Sicherheit»: EHC St. Moritz-Trainer Alexander Aufderklamm ordnete die Niederlage beim SC Küsnacht ZH vor allem im Selbstvertrau­ensbereich zu. Die Zürcher Seebuben ihrerseits wirkten mit ihrer Truppe aus Spielern, die bereits in höheren Ligen gespielt hat, diesbezüglich ganz anders auf dem Eis. Fast schon ein bisschen arrogant. «Es war unser bisher stärkster Gegner», urteilte der St. Moritzer Coach. Nichtsdestotrotz hielten die Engadiner 30 Minuten lang gut mit, glichen zweimal einen Rückstand durch Captain Harrison Koch und Marc Camichel aus. Aber zwischen der 33. und 39. Minute entschied sich die Partie zugunsten der Einheimischen. In dieser Zeitspanne war fast jeder Schuss aufs St. Moritzer Tor ein Treffer, einmal bei Engadiner Unterzahl.





In der ersten Hälfte der Begegnung waren die körperlich überlegenen Küsnachter zwar optisch leicht überlegen, doch chancenmässig hielt man sich in etwa die Waage. Die Partie verlief fair, bis die Refs nach 25 Minuten einen seltsamen Strafenentscheid zugunsten der Zürcher fällten, bei dem sich so ziemlich alle wunderten (Strafe Ravo). Den Ausschluss beim Stand von 2:2 überstanden die St. Moritzer zwar gut, aber die Überzahl verlieh den Gastgebern mehr Schwung, welche sie im zweiten Teil des Drittels auszu­nützen begannen. Nach dem 5:2 nach 38.04 erlöste Aufderklamm dann seinen Torhüter Jan Lony und brachte erstmals in dieser Saison in einem Ernstkampf Leihgoalie Janis Pargätzi (17) zwischen die Pfosten. Dieser blieb bis Spielende unbezwungen. Andererseits waren die Engadiner offensiv ebenfalls nicht mehr erfolgreich. So blieb ein zerhacktes Schlussdrittel mit etwas Emotionen, vielen, teils fragwürdigen Strafen, und einem bereits nach 38 Minuten feststehenden Resultat: 5:2.





Am nächsten Samstag empfängt der EHC St. Moritz um 17.00 Uhr auf der Ludains den EHC Lenzerheide-Valbella zum Kantons-Derby. Die Obervazer sind durchschnittlich in die neue Saison gestartet. Stephan Kiener





SC Küsnacht ZH – EHC St. Moritz 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Tore: 4. Lazarevs (Suter, Gander) 1:0; 10. Koch 1:1; 14. Pickel (Bischof, Bernardi) 2:1; 25. Camichel (Eggimann, Lony) 2:2; 33. Pickel (Bernardi, Kutil) 3:2; 37. Gander 4:2; 39. Pickel (Bischof, Ausschluss Fasciati) 5:2.

Strafen: 5 mal 2 Minuten gegen Küsnacht; 8 mal 2 plus 1 mal 5 Minuten (Camichel) gegen St.Moritz.

SC Küsnacht: Larisch; Suter, Kutil; Hauser, Rais; Ochsner; Bischof, Pickel, Bernardi; Oechsle, Gander, Lazarevs; Bischof, Molina, Kunz.

EHC St. Moritz: Lony (ab 38.04 Pargätzi); Hodel, Iseppi; Elio Fasciati, Rafael Heinz; Ravo; Eggimann, Cadisch, Camichel; Koch, Arquint, Luca Roffler; Beck, Deininger, Armon Niggli; Gian-Luca Niggli.

Bemerkungen: St. Moritz ohne Ducoli, Jeuch, Marco Roffler, Püntener, Spataro. Mit Rafael Heinz (Samedan) und Pargätzi (Chur).