Jürg Capol wird neuer Nordisch-Direktor von Swiss-Ski

Jürg Capol wird nach der Biathlon-WM in Lenzerheide Nordisch-Direktor von Swiss-Ski. Der 59-jährige Churer tritt damit die Nachfolge von Guri Knotten an und ist per 1. April 2025 innerhalb des Verbandes für die strategische sportliche Entwicklung der nordischen Sportarten verantwortlich.