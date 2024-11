Der inavous il dret tun

A Zuoz nun es il cling da la sunasencha pü il listess. Per l’üna nun es daspö var 15 ans pü in funcziun ün dals quatter sains, per l’otra haun sanaziuns influenzo il cling dal tun. La vschinauncha es vi d’elavurer ün proget per cha’ls sains da San Luzi possan tuner in lur frequenzas oriundas.