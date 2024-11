«I dà üna cuntinuaziun!»

L’organisaziun da quists 33avels Dis da litteratura a Domat es statta in mans da Sara Francesca Hermann, Laura Pfister, Sabrina Bundi e Carin Caduff. Per differentas radschuns – e plütost per coincidenza – as retiran uossa tuottas quatter da lur uffizi.