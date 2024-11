Am zweiten Renntag lief es für Buff nicht mehr ganz so gut. Nach dem zweiten Lauf belegte er in der Endabrechnung den ansprechen­den 22. Schlussrang.





Sara Schmied hatte in der Vorberei­tung mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie erlitt im Trainingslager in Lillehammer einen Zehenbruch und konnte wegen einer Magenverstim­mung nicht am Abschlusstraining in Korea teilnehmen. Trotz dieser nicht optimalen Voraussetzungen zeigte Schmied eine beachtliche Leistung. Im ersten Rennen belegte sie Rang 30, im zweiten Rennen verbesserte sie sich deutlich auf Rang 22.





Nach dem erfolgreichen Auftakt der Wettkampfsaison in Korea geht es für die beiden Athleten weiter. Nächster Austragungsort der Skeletonrennen ist Yanqing in China.