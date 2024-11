Seit diesem Frühjahr gehört die Celeriner Skirennfahrerin Vanessa Kasper keinem Kader von Swiss-Ski mehr an. Die 27-Jährige musste sich neu organisieren, trainierte ausserhalb der Verbandsstrukturen und war plötzlich für alles selber verantwortlich: Trainer,Trainingspläne, Reiseorganisation, Ausrüstung, Physiotherapie sowie Servicemann und die Suche nach Sponsoren. Jetzt ist sie für ihren Durchhaltewillen ein erstes Mal belohnt worden: Aufgrund der guten Trainingsresultate auf der Diavolezza erhielt sie von Swiss-Ski ein Aufgebot für die Weltcup-Rennen in Übersee, welche vom 30. November bis am 8. Dezember zuerst in Killington (USA) und später im kanadischen Tremblant stattfinden. Vanessa Kasper wird am kommenden Samstag im amerikanischen Killington im Riesenslalom am Start stehen. Am 7. und 8. Dezember finden die Riesenslaloms in Tremblant statt.