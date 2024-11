Bereits in der dritten Spielminute erhielt der EHC Wallisellen eine Strafe, doch trotz Überzahl konnte der SC Celerina diese Chance nicht nutzen. Stattdessen waren es die Wallisellerinnen, die in der 6. Minute das erste Tor erzielten. Die Celerinerinnen kämpften zwar energisch darum, die Scheibe aus ihrem Drittel zu bringen, doch ungenaue Pässe und zunehmende Nervosität führten dazu, dass der Gegner noch zwei weitere Treffer landete. Mit einem 0:3-Rückstand ging es in die erste Pause.





Im zweiten Drittel suchten die Celerinerinnen wiederholt den Weg zum gegnerischen Tor, doch trotz grosser Bemühungen blieb das Glück aus. Stattdessen erhöhte der EHC Wallisellen den Druck und baute seinen Vorsprung aus.





Gleich nach dem Anpfiff zum dritten Drittel schlug der EHC Wallisellen erneut zu und machte das 6:0. Trotz des hohen Rückstands gaben die Celerinerinnen nicht auf: Naema Jeuch nutzte einen Abpraller und erzielte das erste Tor für ihr Team, was für grosse Freude auf der Bank sorgte. Kurz darauf stellte Wallisellen jedoch mit einem Treffer nach einem Bully den alten Abstand wieder her.





In der 43. Minute mussten die Damen des SC Celerina in Unterzahl spielen, liessen sich davon jedoch nicht beirren. Nach einem gewonnenen Bully im gegnerischen Drittel nahm Arina Agrippi die Scheibe an und traf das Tor zum 2:7. Doch die Damen des EHC Wallisellen zeigten sich unbeeindruckt und erhöhten bis zum Schlusspfiff auf das Endresultat von 9:2.





Trotz dieser Niederlage zeigten die Damen des SC Celerina Kampfgeist und bedankten sich bei ihren treuen Fans, die sie während des gesamten Spiels unterstützten. Der nächste Match findet am 1. Dezember um 14.00 Uhr in der Eishalle Gurlaina in Scuol statt. Die Mannschaft freut sich auf zahlreiche Zuschauer. (Einges.)