Ein 84-Jähriger beabsichtigte kurz nach 15 Uhr mit seinem Auto von einem Ausstellplatz auf der sogenannten Capalotta Ebene in Bivio auf die Hauptstrasse in Richtung Engadin einzufahren. Dabei übersah er einen ebenfalls in Richtung Engadin fahrenden 60-Jährigen und kollidierte seitlich-frontal mit dessen Auto. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizeipatrouille beim 60-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Aufgrund dieser Situation musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen. Die Unfallfahrzeuge mussten aufgeladen und abtransportiert werden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände zu diesem Verkehrsunfall ab.



Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden