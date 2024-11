«Argent Vif» werden Zweite am bandXost-Finale

Am Samstag fand das Finale des diesjährigen bandXost-Musikcontests statt. In der ausverkauften Grabenhalle in St. Gallen zeigten aufstrebende Musikerinnen und Musiker aus der Ostschweiz und dem Fürstentum Liechtenstein, was in ihnen steckt. Die Puschlaver Band «Argent Vif» wurde Zweite.