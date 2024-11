«Esser tar qualchün in stüva a tadler istorgias»

In venderdi ho l’Uniun dals Grischs invido a l’ultima battosta poetica da quist an in occasiun dal format Poetry Slam Ladin. A Zuoz haun cumbattieu och slammeders e slammedras per la victoria e la butiglia iva, la quela a la fin ho piglio a chesa il Sursilvan Jürg Gautschi.