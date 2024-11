«Metzgete» – zwischen Tradition und Genuss

Die Metzgete ist salonfähig geworden. War sie früher im Herbst auf vielen Bauernhöfen Tradition, hat sie heute sogar in der Gourmet-Gastronomie Einzug gehalten. Die EP/PL durfte im Hotel Seraina in Sils in die Töpfe schauen und erleben, wie eine originelle «Bacharia» die Leute erfreut.