«Pontresina liebt und lebt den nordischen Wintersport. Wir freuen uns diese strategische Partnerschaft fortzuführen und weiterzuentwickeln», sagt Ursin Maissen, Geschäftsführer von Pontresina Tourismus. Pontresina hat sich erfolgreich als offizielles Marathon-Village etabliert und ist damit, aber auch mit dem Ziel des Halbmarathons und des Nachtlaufs, ein zentraler Dreh- und Angelpunkt in der gesamten Marathonwoche. Zudem investiert das hochalpine Gletscherdorf Jahr für Jahr in Angebotsoptimierungen zugunsten Langlaufer-lebnis im Engadiner Hochtal. Der prosperierende Tourismusort will sich u.a. mit dem Vorhaben Sportarena Pontresina (Gesamtarealentwicklung Bahnhof) auch weiterhin mit Nachdruck für die Langlaufzukunft rüsten. «Wir sind stolz mit Pontresina einen Partner zu haben, mit welchem sowohl der Engadin Skimarathon wie auch der Langlaufsport weiter vorangetrieben werden kann», erläutert Menduri Kasper, Geschäftsführer Engadin Skimarathon. Pontresina Tourismus