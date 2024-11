Am Samstag herrschte beste Stimmung, als die Fahrer die Strecke testeten und sich eine Menge begeisterter Zuschauer versammelten. Der Wettbewerb bot sowohl eine Pro-Kategorie als auch mehrere Kinderkategorien, sodass junge Freestyler denselben Kurs fahren konnten wie ihre älteren Vorbilder.

Jacco Bos (NED) und Bianca Gisler aus Scuol gewannen dabei den Snowboard- Wettbewerb der Pro-Kategorie. Bos überzeugte mit einem flüssigen Lauf, der einen Cab Hardway 180, Back 360 out und einen Switch Front Blunt 270 out beinhaltet, während sich Gisler mit ihrem stylischen Back Board 270 out und Lipslide Nose Blunt den ersten Platz holte.





In der Freeski-Pro-Kategorie sicherte sich Marta Silvestri (ITA) den Sieg bei den Frauen mit einem sauberen Front Swap und beidseitigen 270 outs. Nils Rhyner (SUI) gewann bei den Männern mit Switch 270s in beide Richtungen und einem 450 on to Switch.

In den U15-Kategorien räumten Andri Erni und Lela Helfenstein die Snowboard-Bewerbe der Jungen und Mädchen ab, während Nando Demke den U15- Freeski-Bewerb der Jungen für sich entschied.





Local Rider und Silvaplana-Corvatsch-Botschafter Jeremy Denda verbrachte den Nachmittag als Co-Moderator bei Kids Contest. Am Abend erreichte er dann den dritten Platz im Pro-Bewerb. «Es war toll zu sehen, wie viele junge Kinder Spass an diesem Sport hatten», sagte Denda. «Als ich klein war, waren es genau solche Events, die mich motivierten und inspirierten, wie die Profis zu sein, die Welt zu bereisen und Snowboarden zu meinem Beruf zu machen. Es ist grossartig, den Kindern etwas zurückzugeben und ihnen zu sagen, dass sie ihre Träume verwirklichen können, wenn sie dranbleiben.»

Nach der Action auf dem Schnee brachte die Zürcher Sängerin Cachita, die kubanische Wurzeln hat, die Menge mit ihrer gefühlvollen Mischung aus lateinamerikanischen Pop- und Hip-Hop-Einflüssen zum Tanzen.





Silvaplana Tourismus