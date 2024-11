In der Kategorie Junioren Rotgurt, einer grossen Gruppe von circa zehn Teilnehmern, kam es nach einem Ausscheidungsverfahren zur Finalrunde zwischen zwei Engadinern. Ronja Broerman belegte den ersten Platz und Gion Luis Appenzeller den zweiten Platz. Lara Trombetta und Alec Muller belegten in einer sehr intensiven Grüngurtkategorie den vierten und fünften Platz. Im «Kumite», auf mittlerem Niveau, belegten Alec Muller und Andreas Georgopoulos den ersten und zweiten Platz und zeigten sehr schnelle und starke Techniken im Sparring. Luana Meile belegte nach zwei intensiven und hart umkämpften Kämpfen den zweiten Platz. Alle drei Kämpfer zeigten grossartige Reflexe mit schnellen Blöcken und mehreren schnellen Kopfstössen. Gion Luis Appenzeller, nahm als Einsteiger an zwei Kämpfen teil. Er erreichte den dritten Platz und sammelte viele wertvolle Erfahrungen.





In der «Kumite»-Kategorie der Erwachsenen von 80 bis 90 Kilogramm bestritten Manuel Bussinger und Gian Tumasch Appenzeller ihr erstes Turnier unter Elite-Kampfbedingungen, ohne Handschuhe und Körperschutz. Appenzeller belegte den ersten Platz und Bussinger den dritten Platz. In der Kategorie Erwachsene 65 bis 70 Kilogramm erreichte Matteo Morais als Newcomer unter Elite-Kampfbedingungen in einem kurzen, aber intensiven Kampf den zweiten Platz. Insgesamt kehrten so drei neue Meister ins Engadin zurück und mehrere Schüler, die zum ersten Mal teilnahmen, kehrten mit zweiten und dritten Plätzen zurück. Ryan Maxwell