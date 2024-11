Quatter generaziuns suot ün tet

A Sent vivan plüssas famiglias cun quatter generaziuns suot ün tet. Üna da quellas es la famiglia da Mema Etter. Ella accumplischa in duos eivnas il 94avel anniversari e gioda la cumpagnia in chasa. Eir sch’ella fa ün bun plain in pigna, fa uschigliö mincha singula famiglia seis agen past.