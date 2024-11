Mit dem dritten Rang an der Eisstock-Schweizermeisterschaft Mitte Januar in Frauenfeld hat sich der ES Sur En wiederum für den Europa-Cup qualifiziert. Am vergangenen Wochenende trafen sich nun die besten Eisstockmannschaften in Europa in der Intercable-Arena in Bruneck (I). Der ES Sur En mit den Spielern Claudio Mathieu, Orlando Bass, Otto Davaz, Jachen Benderer und Jon Curdin Cantieni zeigten am Samstag einen starken Auftritt. Bereits zu Beginn des Turniers siegten die Unterengadiner relativ deutlich gegen den HC Ambri-Piotta Stocksport. Im weiteren Verlauf der Qualifikation verloren die Sur Ener vier Spiele erst in der letzten Kehre und mit dem letzten Schuss gegen die favorisierten Mannschaften aus Deutschland, Österreich und Italien. Die letzte Konsequenz und ein wenig Glück fehlte für eine Überraschung gegen eine namhafte Mannschaft aus den grossen Eisstock-Nationen. Nur gerade in zwei, drei Spielen blieben die Unterengadiner chancenlos. Der Sieg über den HC Ambri-Piotta reichte aber schlussendlich für die erstmalige Qualifikation des ES Sur En für den Achtelfinal im Europa Cup. Bereits dreimal durften die Sur Ener am Europa-Cup teilnehmen, für die Achtelfinal-Qualifikation reichte es bislang nicht. Im Achtelfinal am Sonntagvormittag wurde es dann auch deutlich: Gegen den TSV Hartpenning aus Deutschland mit vier deutschen Nationalspielern in der Mannschaft endete das Europa-Cup-Abenteuer für den ES Sur En mit einer klaren Niederlage. Trotzdem zeigten sich die Unterengadiner mit der Qualifikation für die Finalrunde zufrieden. (nba)





