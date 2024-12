La plazza da scoula tuocha darcho als iffaunts

La plazza da scoula a Zuoz es gnida deda libra ufficielmaing in venderdi avaunt ün’eivna in occasiun da l’avertüra da l’Archiv culturel d’Engiadin’Ota. Quella as preschainta zieva var ün mez an renovaziun scu lö d’inscunter modern, circundeda da mürins da betun gruogl.