Näff auch international siegreich

Eine erste Standortbestimmung auf internationaler Ebene gab es für die Langläuferinnen und Langläufer am vergangenen Wochenende. Neu im FESA-Cup-Kalender ist der Austragungsort Schlinig im Südtiroler Vinschgau. Vier Podestplätze gingen an den Engadiner Nachwuchs, zwei davon an Isai Näff.