Nur eine Minute später fiel der nächste Treffer, und die Celerinerinnen bauten ihre Führung in beeindruckendem Dreiminutentakt aus. Am Ende des ersten Drittels hatten sie mit insgesamt sieben Toren einen komfortablen Vorsprung herausgespielt. Besonders erfreulich war, dass auch die neuen Spielerinnen einige Tore beisteuern konnten und damit ihre Qualitäten unter Beweis stellten.





Nach einer 15-minütigen Pause starteten die Damen wieder voller Tatendrang ins zweite Drittel. Wieder war es Naema Jeuch, die mit ihrem Tor das 8:0 einleitete. Doch die schwierigen Witterungsbedingun­gen forderten zunehmend ihren Tribut. Der immer stärker werdende Schneefall machte es schwierig, die Scheibe präzise zu kontrollieren, da diese immer wieder in Schneehaufen hängen blieb oder durch die Verhältnisse gebremst wurde. Trotzdem konnten die Celerinerinnen ihre Führung durch ein Tor von Antonia Matter auf 10:0 ausbauen. Trotz der klaren Überlegenheit zeigten die Baslerinnen bemerkenswerten Sportsgeist und behielten ihre Spielfreude. Im letzten Drittel liessen die Gastgeberinnen nichts mehr anbrennen. Sie bauten ihren Vorsprung mit weiteren Toren aus und beendeten das Spiel mit einem klaren 13:0 Sieg.





Auch am Sonntag sorgte Schneefall für schwierige Eisverhältnisse, was das Spiel von Beginn an beeinflusste. Die jungen Zürcherinnen brauchten einige Zeit, um sich an die ungewohnten Bedingungen zu gewöhne. Eine motivierende Ansprache von Trainer Beat Jeuch weckte das Team auf.





Im zweiten Drittel nutzten die ZSC Lions das frisch präparierte Eis geschickt aus und erhöhten auf 2:0. Doch die Celerinerinnen gaben nicht auf: In der 29. Minute gelang Arina Agrippi der Anschlusstreffer zum 1:2, und das Spiel war wieder offen. Die Engadinerinnen schöpften neuen Mut, doch im letzten Drittel zeigten die Zürcherinnen ihre Klasse. Innerhalb von nur 40 Sekunden erhöhten sie auf 3:1 und legten kurz darauf mit einem weiteren Treffer zum 4:1 nach. Trotz aller Bemühungen gelang es den Gastgeberinnen nicht mehr, den Rückstand zu verkürzen und so endete das Spiel mit einem 5:1-Sieg für die Gäste aus Zürich.





Die Damen des SC Celerina freuen sich nun auf das nächste Heimspiel am Sonntag, 15. Dezember um 17.00 Uhr im Center da Sport gegen den EHC Schaffhausen I. (Einges.)