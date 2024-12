Mit einer 5:0-Führung gingen die Gastgeberinnen in die erste Drittelspause und erzielten dank Maria Bonorand und Lara Zanetti im Mitteldrittel drei weitere Treffer. Auch im Schlussdrittel liessen die Chicas den Baslerinnen mit fünf zusätzlichen Treffern keine Chance. Nebst Bonorand und Zanetti verwerteten auch Bigna Cantieni, Amina Sutter, Fadrina Bischoff und Célia Oberli für die Hockey-Chicas. Torhüterin Alice Thomas durfte sich in Scuol über den dritten Shootout der Saison freuen. Mit 13:0 gingen die Spielerinnen von Headcoach Reto Zanetti als klare Siegerin­nen vom Eis und rücken damit vom dritten auf den zweiten Tabellenplatz vor. Am kommenden Samstag reisen die Engadinerinnen ins Unterland und treffen dort auf den EHC Wallisellen.

Autorin: Fabiana Wieser