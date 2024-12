In der U20 A zeigt sich Hockey Grischun Sud als souveräner Tabellenführer, auch wenn die letzte Partie gegen den Zweitletzten Weinfelden von Unkonzentriertheiten gekennzeichnet war. 7:4 siegten die für dieses Spiel verjüngten Engadiner gegen die schwachen Gäste und konnten diesmal den Sieg erst im Schlussdrittel sicherstellen. Hockey Grischun Sud ist damit auf gutem Wege, einen der zwei Gruppenplätze für die Finalrunde Ostschweiz zu sichern.





Die erste Mannschaft U17 A von Hockey Grischun Sud bildet zusammen mit dem EHC Uzwil das Ostschweizer Spitzenduo das sich immer mehr absetzt und wohl die beiden Aufstiegsrundenplätze für sich beanspruchen dürfte. Die letzten zwei Partien gewann HGS hoch mit 9:3 in Weinfelden und 9:0 zu Hause gegen Dielsdorf-Niederhasli. HGS hat in zehn Partien bereits 118 Tore erzielt. Das Spiel von HGS Poschiavo gegen die ZSC Lions in der anderen Gruppe wurde verschoben.





Auf dem Ranglisten-Vormarsch ist die U15 Top von Hockey Grischun Sud, wobei das Team immer noch mit drei Partien im Rückstand ist. Zuletzt gewannen die Engadiner gegen den Tabellenzweiten Bülach mit 4:3 Toren und zu Hause gegen die in der Rangliste ebenfalls noch vor HGS liegenden Thurgau Young Lions mit 9:6. Am Tag darauf wurde der gleiche Gegner in Frauenfeld erneut bezwungen, diesmal mit 4:2 Toren. In den letzten zwei Wochen setzte es einzig gegen den EHC Urdorf (Organisation ZSC Lions) eine 5:7 Niederlage ab. In der U15 A musste HGS zwei Niederlagen gegen Prättigau-Herrschaft und knapp bei Lenzerheide-Valbella einstecken.





Bleibt die U13, wo keine Ranglisten geführt werden. In der Topklasse zog HGS nach gutem November im Dezember gegen den EHC Chur (2:9) und äusserst knapp (2:3) beim SC Rheintal, Niederlagen ein. In der A-Klasse, wo in der gleichen Gruppe gleich drei HGS-Teams engagiert sind, besiegte HGS Engiadina Lenzerheide-Valbella mit 12:0. HGS Samedan und HGS Poschiavo waren spielfrei. (skr)





Die Zwischenstände

U20 A Ostschweiz: 1. Hockey Grischun Sud 8 Spiele/22 Punkte; 2. EHC Winterthur 7/15; 3. EHC Dübendorf 6/13; 4. EHC Schaffhausen 6/9; 5. HC Prättigau-Herrschaft 7/9; 6. EHC Wetzikon 8/7; 7. SC Weinfelden 7/6; 8. EHC Lenzerheide-Valbella 7/3.

U17 A, Ostschweiz, Gruppe 1: EHC Uzwil 10/28; 2. Hockey Grischun Sud 10/27; 3. SC Rheintal 11/21; 4. HC Eisbären St. Gallen 9/13; 5. EHC Illnau-Effretikon 11/12; 6. EV Dielsdorf-Niederhasli 10/9; 7. SC Weinfelden 10/8; 8. EHC Wallisellen 9/2.

U17A, Ostschweiz, Gruppe 2: 1. HC Prättigau-Herrschaft 11/30; 2. ZSC Lions 9/27; 3. EHC Lenzerheide-Valbella 10/22; 4. Glarner EC 10/20; 5. EHC Wetzikon 10/9; 6. Hockey Grischun Sud Poschiavo 10/6; 7. EHC Schaffhausen 11/6; 8. EHC Thalwil 11/3.

U15 Top Ostschweiz: 1. SC Rheintal 15/33; 2. EHC Bülach 15/30; 3. GCK Lions 16/30; 4. EHC Kloten 16/30; 5. EHC Urdorf 14/29; 6. HC Thurgau Young Lions 16/26; 7. Hockey Grischun Sud 13/23; 8. EHC Winterthur 16/23; 9. EHC Illnau-Effretikon 14/16; 10. SC Rapperswil Jona Lakers 16/15; 11. EHC Chur 14/9; 12. EHC Wetzikon 15/6.

U15 A Ostschweiz Gruppe 3: 1. EHC Lenzerheide-Valbella 7/18; 2. HC Prättigau-Herrschaft 7/18; 3. EHC Chur 7/15; 4. Glarner EC 7/12; 5. Pikes EHC Oberthurgau 7/12; 6. SC Rapperswil Jona Lakers 6/6; 7. Hockey Grischun Sud 7/3; 8. HC Eisbären St. Gallen 8/0.

U13 werden keine Ranglisten geführt.