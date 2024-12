Mit der EP ans Celerina music@Winter

Vom 18. Dezember 2024 bis 26. März 2025 begeistern jeden Mittwochabend verschiedene Musiker in Celerina ihr Publikum an stets neuen Locations. Ein besonderes Musikerlebnis ist das Konzert am Mittwoch, 18. Dezember von «Armstrong’s Ambassa­dors».