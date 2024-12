«refurmo» pussibilitescha 28 abitaziuns

La raspeda evangelica da l’Engiadin’Ota «refurmo» ho in occasiun da sia radunanza generela la fin da november decis da deliberer ün contrat da dret da fabrica per duos parcellas. Quellas as rechattan a Samedan e lo dess que der fin in var trais ans totelmaing 28 abitaziuns per indigens ed indigenas.