Saisonauftakt für Langlauf-Nachwuchs

Am vergangenen Sonntag startete auch der Langlauf-Nachwuchs mit der Nordic Trophy, der nationalen Wettkampfserie für U16-Athletinnen und Athleten, in die neue Saison. Auf dem Programm stand ein Einzelstart-Rennen in der freien Technik, welches in Flumserberg ausgetragen wurde.