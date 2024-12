L’atelier avert da Rudolf Glaser

Il pittur Rudolf Glaser viva e lavura daspö passa 20 ons a Tarasp. Seis purtrets, per part abstracts, per part da cuntradas o figüras, s-chaffischa’l cun differentas tecnicas fascinantas ed atipicas – na be «öla sün taila», ma eir «bitum sün gess» o «acril sün ardschiglia».