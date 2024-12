Das Unternehmen engagiert sich als Co-Spon­sorin und unterstützt so insgesamt zwölf Mannschaften, darunter neun Jugendmannschaften, eine Seniorenmannschaft und ein Frauenteam. In den verschiedenen Mannschaften sind 92 Jugendliche im Alter von vier bis 20 Jahren regelmässig sportlich aktiv. «Der Club da Hockey Engiadina schafft ein attraktives Sportangebot für Schülerinnen und Schüler, Jugendliche und Erwachsene aus dem Unterengadin, Samnaun und Val Müstair und trägt damit zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung der Jugendlichen bei», heisst es in der Mitteilung. Ruedi Haller, Präsident des Hockeyclubs, freut sich über das wichtige Engagement seitens EKW: «Die namhafte Unterstützung von EKW hilft uns sehr, dieses Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene im Unterengadin in dieser Qualität anzubieten. Dies ist alles andere als selbstverständlich», wird er in der Mitteilung zitiert.





Autor und Foto: Engadiner Kraftwerke AG