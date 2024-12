Repower und Reichmuth Infrastructure hatten 2016 gemeinsam die Kraftwerk Morteratsch AG gegründet und in der Folge das Kraftwerk bei Pont­resina umfassend erneuert und ausgebaut. Seither hielt ein von Reichmuth Infrastructure verwalteter Anlagefonds die Mehrheit der Gesellschaft, Repower war für den Bau und den Betrieb der Anlage verantwortlich.





Anfang dieser Woche hat Repower sämtliche Aktien an der Kraftwerksgesellschaft übernommen und ist damit wieder alleinige Eigentümerin des Kraftwerks Morteratsch. Die vollständige Übernahme des Wasserkraftwerks steht im Einklang mit der Strategie der Repower Gruppe. Diese sieht einen gezielten und konsequenten Ausbau des Portfolios an erneuerbaren Energieanlagen in der Schweiz und in Italien vor. Das Kraftwerk Morteratsch ist damit das älteste Kraftwerk im Portfolio von Repower. Es ist zudem eines der ältesten Wasserkraftwerke der Schweiz. Das Kraftwerk Morteratsch wurde 1890 erbaut und 1968 modernisiert. Nach Ablauf der Konzession Ende 2013 erteilte die Gemeinde Pontresina Repower eine neue Konzession, verbunden mit der Auflage, die Anlage umfassend zu erneuern und auszubauen. Nach dem Ausbau im Jahr 2016 stieg die jährliche Energieproduktion von 3,6 GWh auf 7 GWh.

