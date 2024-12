Die Redaktion der «Engadiner Post/Posta Ladina», welche bereits im vergangenen Jahr den Titel holte, hatte alle Qualifikationsspiele deutlich gewonnen und qualifizierte sich mit nur einem Gegenpunkt souverän für das Finalspiel. RTR Engiadina startete hingegen mit einer Niederlage gegen die EP/PL in die Eisstock-Schweizermeisterschaft für Medien 2024 und steigerte sich danach konsequent. Mit dem zweiten Qualifikationsrang musste sich RTR Engiadina über das Halbfinalspiel gegen Gammeter Media St. Moritz Scuol (Resultat 7:2) für den Finaldurchgang qualifizieren. Die Euphorie aus dem Halbfinal nahm das Team RTR Engiadina auch in das Finalspiel mit. Hatte RTR das Qualifikationsspiel gegen die Engadiner Post noch klar und deutlich und ohne einen einzigen Punkt verloren, gelang im wichtigen Finaldurchgang die Revanche. Bis zur vierten Kehre führte RTR knapp mit 4:3. In der fünften Kehre gelang den Radionmachern die Entscheidung mit zwei weiteren Punkten. Damit gewinnt RTR Engiadina die zweite Austragung der Eisstock Schweizermeisterschaft für Medienleute in der Eisarena Ludains in St. Moritz. Insgesamt haben fünf Mannschaften teilgenommen. (nba)