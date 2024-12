In tuot 330 svouls in 74 differents pajais

Daspö l’on 1973 maina Otto Friedt üna statistica da seis viadis per tuot il muond. Cun 89 ons parta el in schner per la 25avla jada in Tailandia. Sia plü grond’aventüra es statta ün viadi a New Guinea sco expediziun da perscrutaziun pro ün pövel chi nu vaiva amo mai vis glieud civilisada.