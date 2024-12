Ün proget «criminal» i’l Scuol Palace

D'incuort ha gnü lö ün inscunter da musicistas, teatrists ed acturas i’l hotel Scuol Palace a Nairs. Ils respunsabels, cun Cinzia Regensburger a la testa, han invidà per preschantar lur proget dal lügl 2025 per ün musical criminal – e per animar amo ulteriurs acturs ed acturas da partecipar.