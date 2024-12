Anfang Dezember hat Francesca Giovannini die Führung im Coop Celerina übernommen. «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und bin topmotiviert», sagt Francesca Giovannini. Zuletzt war die 28-Jährige stellvertretende Geschäftsführerin im Coop Pontresina. Ursprünglich bildete sie sich in einem Sportgeschäft zur Detailhändlerin aus. Seit 2016 arbeitet Giovannini bei Coop. «Ich war zuerst sieben Jahre lang im Coop St. Moritz Bad tätig. Zuerst als Kassiererin, später übernahm ich die Leitung der Non-Food-Abteilung», erzählt Francesca Giovannini, die im Bergell aufgewachsen ist. Ab 2023 war sie stellvertretende Geschäftsführerin in Pontresina.





In Celerina stehen für Francesca Giovannini vor allem die vier Mitarbeitenden im Fokus. «Ich möchte, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Meine Mitarbeitenden sollen gerne Arbeiten kommen. Mir ist es wichtig, dass in unserem Laden eine familiäre Atmosphäre herrscht – sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Kundschaft», sagt sie. Ein weiteres Ziel ist es, die Kundschaft zu begeistern: «Den Kundinnen und Kunden darf es an nichts fehlen. Sie sollen den Laden mit einem Lächeln verlassen.» Francesca Giovanninis Vorgänger, Gionatan Jesus Ribeiros, hat die Geschäftsführung im Coop Pontresina übernommen. (pd)