Die schweizerische Post hat uns am Morgen des 31. Dezember informiert, dass die heutige «Engadiner Post/Posta Ladina» fehlgeleitet wurde und daher die Silvesterausgabe in Südbünden nicht verteilt wird. Da die Post auch am Donnerstag 2. Januar nicht arbeitet, erfolgt die Zustellung erst am 3. Januar. Dies ist für uns als Verlag wie auch unsere Leserschaft ärgerlich. Damit Sie auf die Lektüre der Jahresendausgabe inklusive spannendem Jahresrückblick nicht verzichten müssen, haben wir den Zugang zum E-Paper geöffnet. So könnten Sie problemlos die digitale Ausgabe der «Engadiner Post/Posta Ladina» lesen.Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch und einen guten Start ins 2025!Das Team der Gammeter Media AG