Vom 31. Dezember 2024 bis und mit 2. Januar 2025 standen die Rega-Crews schweizweit über 240 Mal für Menschen in Not im Einsatz. Das sind rund 30 Prozent mehr Einsätze als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, als das Wetter schlechter war. Die Einsatzzahlen waren dabei am sonnigen Silvester und Neujahr höher als am eher trüben Berchtoldstag.





Über die Hälfte der Einsätze flogen die Rega-Crews für verunfallte Wintersportlerinnen und -sportler. Am zweithäufigsten wurde die Rega aufgrund von Schlaganfällen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen alarmiert. Das Spektrum der Einsätze über den Jahreswechsel betraf im Weiteren Verkehrsunfälle, Evakuationen und Verlegungsflüge von Regional- in Zentrumsspitäler. (pd)