Erfolgreiche Engadiner in Sclamischot

Rund 180 Athletinnen und Athleten haben am vergangenen Wochenende am Swiss Biathlon Cup in Sclamischot teilgenommen. Die Rennen wurden auch als Bündnermeisterschaft gewertet. Auch Engadinerinnen und Engadiner konnten sich über Titel und Medaillen freuen.