Vor Wochenfrist hat der Zweitligist CdH Engiadina den ersten Test im Hinblick auf die für die Unterengadiner erst am 11. Oktober beginnende Meisterschaft absolviert. Beim EV Dielsdorf-Niederhasli resultierte eine 1:2-Niederlage nach Penaltyschiessen.
In der regulären Spielzeit war Engiadina nach sechs Minuten durch Dario Schmidt in Führung gegangen, die in der zwölften Minute seitens der Gastgeber durch Bonetti ausgeglichen wurde. So blieb das Resultat bis Ende des Spiels, wonach das ...
